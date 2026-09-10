Утром 10 сентября в Геленджике АИ-95 доступен на пяти АЗС

По состоянию на 09:00 10 сентября в Геленджике АИ-95 доступен на пяти АЗС, АИ-92 — на четырех, дизельное топливо — на девяти. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Бензин АИ-95, АИ-92 и дизель доступны на АЗС «Роснефти» на Строительном проспекте и улице Туристической, а также на АЗС «Лукойла» на улице Островского и в селе Архипо-Осиповка. На АЗС «Лукойла» у кольца есть АИ-95 и дизель.

Только дизельное топливо доступно на АЗС «Газпромнефти» на объездной трассе М-4 «Дон», улице Ходенко и Сухумском шоссе, а также на АЗС «Уфимнефти» на объездной М-4 «Дон».

Перебои с поставками топлива на юге России обострились в мае 2026 года. К июлю ограничения распространились на ряд регионов, среди причин власти называли сезонный рост спроса. В конце июля ситуация частично стабилизировалась, однако затем ограничения вновь начали вводить в отдельных регионах.

На Кубани наиболее заметные перебои фиксировались на Черноморском побережье — ограничения на отпуск топлива вводили в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи. Часть АЗС временно прекращала продажу бензина частным автомобилистам.

По данным Reuters, для стабилизации внутреннего рынка власти ограничивали экспорт топлива, смягчали отдельные требования к качеству нефтепродуктов и наращивали импорт. В августе продажи бензина на бирже снизились в среднем примерно на 20% по сравнению со второй половиной июля.

Анна Гречко