В Новороссийске на всех работающих АЗС ограничили отпуск топлива

По состоянию на 09:00 10 сентября в Новороссийске топливо отпускают 28 АЗС. На всех работающих заправках по решению собственников действуют ограничения: топливо отпускают только в бак автомобиля, объем — не более 30, 40, 50 или 60 л в зависимости от АЗС, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

АИ-100 в городе нет. АИ-95 доступен на 12 АЗС, АИ-92 — на восьми, дизельное топливо — на 27 заправках.

У «Роснефти» АИ-92 и дизель доступны на Мысхакском шоссе и в Кирилловке, АИ-92, АИ-95 и дизель — в Верхнебаканском. На АЗС в Цемдолине на улице Ленина есть дизель.

У «Лукойла» дизель доступен на проспекте Дзержинского, в Раевской, Цемдолине, на Суворовской и Куникова, АИ-92, АИ-95 и дизель — на Сухумском шоссе, дизель — в Глебовском. На АЗС на проспекте Дзержинского бензин АИ-92 и АИ-95 пока отпускают только по топливным картам спецтранспорту; для остальных покупателей продажа должна начаться с 12:00.

На АЗС «Газпрома» в Натухаевской доступны АИ-92 и дизель, заправка работает до 22:00. «Газпромнефть» отпускает дизель на двух АЗС в Гайдуке и на Сухумском шоссе.

На АЗС Rusoil в Цемдолине доступны АИ-92, АИ-95 и дизель, она работает до 23:00. На АЗС «Татнефти» в Верхнебаканском есть все три вида топлива. На всех АЗС «Уфим-нефти» доступен АИ-95, дизель — на всех, кроме заправки в селе Владимировка.

В Кирилловке на АЗС PNB отпускают дизель, а АИ-92 и АИ-95 — по топливным картам PNB. На АЗС «Кристина» на улице Шиллеровской доступны АИ-92 и дизель.

При этом на АЗС «Роснефти» в Цемдолине на улице Ленина рядом с развязкой и на АЗС «Лукойла» в Верхнебаканском топливо отпускают только спецтранспорту и по топливным картам. Жителей просят не посещать эти заправки. Еще шесть АЗС временно не отпускают топливо.

Перебои с поставками топлива на юге России начались в мае 2026 года, а к июлю дефицит охватил ряд регионов. Власти объясняли ситуацию ростом сезонного спроса. В конце июля положение частично стабилизировалось, однако на рубеже июля и августа ограничения вновь появились в разных регионах.

Ранее заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков заявлял, что ажиотажный спрос на бензин провоцирует образование очередей на автозаправках. По его словам, в ближайшие дни город ожидает увеличение поставок топлива, а жителям рекомендовали не заправляться впрок. Основными поставщиками топлива в Новороссийск сейчас являются «Лукойл» и «Роснефть». Региональные руководители компаний подтвердили увеличение поставок бензина в город в ближайшие дни. При этом «Роснефть» может обеспечивать более стабильные поставки благодаря расположению базы компании рядом с Новороссийском, тогда как «Лукойл» доставляет топливо из центральной части России.

Анна Гречко