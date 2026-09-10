Концерт Татьяны Булановой в Сочи прервали из-за атаки безэкипажных катеров
Концерт певицы Татьяны Булановой в ДК «Фестивальный» в Сочи был прерван из-за атаки безэкипажных катеров (БЭК) в районе морского порта, сообщает «Российская газета».
Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ
По данным издания, артистка успела исполнить лишь первую часть программы. После прозвучавшего сигнала тревоги зрителей оперативно эвакуировали из концертного зала.
Информация о переносе мероприятия на другую дату пока не поступала.
Мэр Сочи Андрей Прошунин объявил об угрозе атаки БЭК 9 сентября в 20:57. В результате атаки безэкипажного катера частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной, пострадали восемь человек.