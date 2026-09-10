Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Концерт Татьяны Булановой в Сочи прервали из-за атаки безэкипажных катеров

Концерт певицы Татьяны Булановой в ДК «Фестивальный» в Сочи был прерван из-за атаки безэкипажных катеров (БЭК) в районе морского порта, сообщает «Российская газета».

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

По данным издания, артистка успела исполнить лишь первую часть программы. После прозвучавшего сигнала тревоги зрителей оперативно эвакуировали из концертного зала.

Информация о переносе мероприятия на другую дату пока не поступала.

Мэр Сочи Андрей Прошунин объявил об угрозе атаки БЭК 9 сентября в 20:57. В результате атаки безэкипажного катера частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной, пострадали восемь человек.

Наталья Решетняк

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд