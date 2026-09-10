В ДТП на Ставрополье погибла 12-летняя девочка, четверо человек госпитализированы

12-летняя девочка погибла, еще четверо человек, включая двух детей, получили тяжелые травмы в ДТП в Александровском округе Ставропольского края. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла рано утром на седьмом километре дороги Александровское—Новоселицкое—Буденновск. По предварительным данным, водитель Chevrolet не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В машине находились женщина и трое детей. 12-летняя девочка погибла. Ее братья — мальчики шести и десяти лет — и их мать с тяжелыми травмами были доставлены в больницу Александровского округа.

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку. Правоохранители оценят соблюдение требований безопасности дорожного движения и законодательства о защите прав несовершеннолетних. На месте происшествия работу экстренных служб и сотрудников полиции координирует прокурор Александровского района Михаил Тютюнников.

Валерий Климов