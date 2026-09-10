В Ростове планируют оборудовать укрытия кодовыми замками

Власти Ростова-на-Дону рекомендовали управляющим компаниям оборудовать подвалы многоквартирных домов, используемых как укрытия при атаках БПЛА, кодовыми замками. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Рекомендация призвана исключить ситуации, когда для доступа в укрытие приходится преодолевать значительные расстояния в поисках ключа.

Требования к обустройству таких помещений были опубликованы ростовскими властями летом. Согласно нормативам, высота подвала должна составлять не менее 1,7 м, а площадь пола — 0,6 кв. м на одного укрываемого. Предусмотрены параметры мест для размещения людей: для сидения — 0,45 0,45 м, для лежания — 0,55 1,8 м. В подвале необходимо оборудовать как минимум два входа, санитарный пост, санузел либо помещение для герметичной выносной тары. Конструкция должна обеспечивать защиту от фугасных ударов, осколков и обломков разрушенных зданий, а люди должны иметь возможность находиться в укрытии непрерывно до 12 часов.

По данным на 2024 год, в Ростове насчитывается более 1,3 тыс. подвальных помещений, подходящих для использования в качестве укрытий. При этом значительная часть объектов находится в неудовлетворительном состоянии: они затоплены, загрязнены, лишены вентиляции и освещения. Конкретные сроки устранения выявленных недостатков пока не определены.

Наталья Белоштейн