Дон вышел на второе место в РФ по числу субъектов креативных индустрий

Ростовская область занимает второе место по количеству креативных компаний и фирм. Об этом министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов сообщил на встрече с предпринимателями.

По словам господина Павлова, сейчас на Дону насчитывается 605 субъектов креативных индустрий. «По этому показателю мы занимаем второе место в стране, после Москвы. Что это нам дает? Дает определенные меры поддержки», – подчеркнул глава минэкономразвития региона.

Правда, Павел Павлов не уточнил, какие именно меры поддержки он имеет ввиду, зато рассказал о том, что предприятия Дона, находящиеся на особых налоговых режимах, например, таких как АУСН, в январе-июне 2026 года перечислили в бюджет 132 млрд руб. Это порядка 15% от общего объема поступлений от бизнеса в первой половине года.

Министр напомнил, что в Ростовской области создана экосистема поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), в рамках которой предприятия могут получать микрозаймы, льготные кредитные и лизинговые продукты, налоговые преференции, консультационную и юридическую помощь. Отдельная поддержка оказывается

малым технологическим компаниям (их на Дону более 130) и развивающим свое дело участникам СВО.

По данным минэкономразвития Дона, всего в Ростовской области порядка 185 тыс. субъектов МСП и около 500 тыс. самозанятых.

Ярослава Хрусталева