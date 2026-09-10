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В Новороссийске ликвидировали лесной пожар на горе Колдун

Пожар на горе Колдун в Новороссийске ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Лесное возгорание произошло в результате атаки ВСУ на Новороссийск. К вечеру 9 сентября площадь пожара достигала 1,7 га. Утром 10 сентября поступила информация о ликвидации огня.

Также локализовано лесное возгорание в районе станицы Раевская на площади 3,4 га.

Накануне глава города Андрей Кравченко сообщил, что также удалось полностью ликвидировать возгорание лесного массива в районе хутора Дюрсо. Природный пожар в районе телевышки также локализовано на площади 2 га.

Наталья Решетняк

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