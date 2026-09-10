В Сочи продолжает действовать угроза атаки БЭКов

В Сочи сохраняется режим «Атака БЭК» — угроза атаки безэкипажных катеров продолжает действовать. Жителей и гостей города настоятельно просят воздержаться от посещения пляжей и набережных до отмены специального режима. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципального образования Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

На остальной территории города обстановка в настоящее время штатная, однако власти призывают не терять бдительности и соблюдать необходимые меры предосторожности. Также граждан убедительно просят воздержаться от фото- и видеосъемки последствий атаки — по словам главы города, каждый опубликованный кадр может помочь противнику в реализации его планов. О снятии режима будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших при ударе безэкипажных катеров по набережной в Сочи увеличилось до восьми. В медицинские организации доставили пять человек. Еще троим оказана помощь на месте происшествия. Отмечается, что частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной.

UPD: Угроза атаки БЭК отменена в 08:39 мск.

Алина Зорина