В Ростовской области более чем вдвое вырос объем поддержки семей с детьми

В Ростовской области объем средств на поддержку семей с детьми увеличивается с каждым годом. Всего, за минувшие пять лет, расходы на эти цели выросли почти в 2,2 раза: с 25,9 млрд руб. в 2021 году до 56,7 млрд руб. в 2026-м. Об этом министр труда и социального развития региона Ирина Шувалова сообщила в своем докладе на заседании Законодательного Собрания Дона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Ирина Шувалова подчеркнула, что средства, которые направляются на помощь семьям с детьми, составляют почти 50% всех расходов областного бюджета, предназначенных на соцподдержку дончан.

Комментируя выступление министра, председатель регионального парламента Александр Ищенко отметил, что по инициативе депутатов фракции «Единая Россия» на Дону существенно расширился спектр льгот, пособий и выплат для семей с детьми. «Кроме того, мы дополнили весомые федеральные гарантии исключительно донскими мерами поддержки, закрепив их в областном законодательстве», — подчеркнул спикер Заксобрания региона.

Сегодня в Ростовской области семьям с детьми предоставляется более 30 различных мер поддержки. Одна из самых массовых — ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Его получателями являются почти 300 тыс. детей.

Владимир Андреев