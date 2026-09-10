Ростовский производитель огнезащитных материалов модернизирует производство

ООО «Прометей», базирующееся в Ростове-на-Дону, получило разрешение на модернизацию цеха по выпуску огнезащитной краски. Положительное заключение экспертизы размещено в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ).

Модернизацию цеха, расположенного в Юго-Восточной промзоне Мясниковского района Ростовской области, оценивало ООО «Научно-производственное предприятие „Нобигаз“». После обновления производственных мощностей объем выпуска продукции достигнет 4,5 тыс. т в год.

Компания «Прометей» специализируется на выпуске огнезащитных материалов, востребованных в ряде ключевых отраслей, в том числе в строительстве (промышленном и гражданском), транспортной и аэропортовой инфраструктурах, а также в нефтегазовом секторе. Текущие мощности предприятия позволяют выпускать до 250 т продукции ежемесячно. Поставки осуществляются как по территории России, так и в страны СНГ.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Прометей» зарегистрировано в Ростове в 2012 году. Профиль деятельности компании — производство лакокрасочных материалов, мастик и полиграфических красок. Генеральный директор — Максим Вотин. В 2025 году выручка предприятия достигла 1 млрд руб., чистая прибыль составила 42 млн руб.

Наталья Белоштейн