В Махачкале во время атаки БПЛА произошли возгорания в порту и театре

Во время отражения атаки БПЛА в Махачкале произошли возгорания в порту и здании театра. Все воздушные цели были уничтожены. Об этом сообщает врио главы Республики Дагестан Федор Щукина.

«В результате падения их фрагментов произошли возгорания на портовой инфраструктуре в Махачкале и в Аварском музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы»,— говорится в сообщении Федора Щукина.

Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорания. Жертв и пострадавших нет.

Глава региона обратился к жителям республики с просьбой не публиковать в сети фото- и видеоматериалы, фиксирующие работу средств ПВО, полет БПЛА либо последствия падения их фрагментов. Также население призывают сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности.

Наталья Белоштейн