Режим «Ковер» отменили в аэропортах Северного Кавказа

Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии-Алании в ночь на 10 сентября. Аэропорт Владикавказа (Беслан) приостанавливал работу более четырех часов, к утру ограничения сняты. Аналогичные меры принимались в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, а также в Краснодарском крае и ряде других регионов юга России.

Режим беспилотной опасности в РСО-Алания был введен в 00:55, сообщила пресс-служба МЧС республики. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации. По его словам, возможно замедление работы мобильной связи и интернета.

В 02:33 в аэропорту Владикавказа был введен режим «Ковер» — временный полный запрет на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения сняты в 06:40. Параллельно Росавиация приостановила работу аэропортов Грозного (Северный) и Махачкалы (Уйташ).

К утру пять аэропортов Юга России — Владикавказа, Грозного, Махачкалы, Краснодара и Сочи — возобновили работу в штатном режиме.

Угроза атак БПЛА затронула практически весь Северный Кавказ. Помимо Северной Осетии, режим беспилотной опасности объявлялся в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Дагестане и Чечне — всего в шести республиках региона.

Наталья Белоштейн