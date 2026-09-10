Аэропорт Сочи возобновил работу после снятия ограничений

В аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Авиакомпании проинформируют пассажиров об изменениях по контактам, указанным в бронировании. Актуальную информацию о статусе рейса также можно отслеживать через аудиообъявления в терминале. Пассажиров просят внимательно следить за уведомлениями перевозчиков.

Ограничения вводились на фоне угрозы атаки БЭК, объявленной в Сочи в ночь на 10 сентября. Жителей и гостей города призывали укрыться в безопасных местах и сохранять спокойствие. Кроме того, в результате атаки безэкипажных катеров на набережной произошло возгорание. Число пострадавших выросло до восьми человек: пятеро госпитализированы, троим помощь оказана на месте. Частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной.

Алина Зорина