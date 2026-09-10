Казна всегда в выигрыше

В Татарстане рассчитывают сократить дефицит бюджета в 2027 году до 8,5 млрд руб. против 17 млрд руб., прогнозируемых годом ранее. Одновременно республика закладывает замедление темпов роста экономики: ВРП в следующем году должен увеличиться на 1% после ожидаемых 2,1% в 2026 году. Доходы бюджета при этом вырастут на 40,2 млрд руб., до 619,1 млрд, а расходы — на 31,8 млрд, до 627,6 млрд руб. По мнению эксперта, улучшение бюджетных показателей связано в том числе с перевыполнением планов по налогу на прибыль и НДФЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прогнозируемый дефицит бюджета Татарстана на 2027 год сократился вдвое

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Прогнозируемый дефицит бюджета Татарстана на 2027 год сократился вдвое

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ожидаемый дефицит бюджета Татарстана на 2027 год сократился до 8,5 млрд рублей, тогда как еще в ноябре 2025 года он прогнозировался на уровне 17 млрд. Такие параметры представили на заседании Кабинета Министров республики. Снижение дефицита стало возможным благодаря росту прогнозных доходов — с 578,9 млрд до 619,1 млрд рублей. При этом расходы выросли в меньшей степени: с 595,8 млрд до 627,6 млрд рублей.

Только за 8 месяцев 2026 года в консолидированный бюджет республики поступило 511,3 млрд рублей доходов, в том числе налоговых и неналоговых — 429,3 млрд рублей. Налог на прибыль в 2027 году прогнозируется в 135,6 млрд рублей, НДФЛ — в 252,7 млрд, акцизы — в 57,8 млрд, налог на имущество организаций — в 53,5 млрд рублей.

Как отметил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, бюджет на предстоящие три года сохранит социальную направленность — порядка 84% общего объема всех расходов. На образование в 2027 году заложено 205,6 млрд рублей, на здравоохранение с учетом средств ОМС — 175,6 млрд, на социальную политику — 84,5 млрд рублей. На национальную экономику — 123,2 млрд, на ЖКХ — 18,8 млрд рублей.

При этом в 2027 году в Татарстане ожидают замедления темпа роста экономики до 1%, тогда как ранее республика прогнозировала рост ВРП в 2026 году на уровне 2,1%. Промышленное производство должно увеличиться на 0,5%, объем строительных работ — на 0,2–1,0%, сельское хозяйство — на 1,5%. Реальная заработная плата вырастет на 2,4%.

По итогам 8 месяцев 2026 года валовой региональный продукт республики, по оценке, составил более 4,2 трлн рублей, или 102,7% к уровню аналогичного периода прошлого года. Индекс промышленного производства — 105,2%. В первом полугодии привлечено 778 млрд рублей инвестиций.

Основной вклад в рост экономики обеспечен обрабатывающими производствами, в первую очередь за счет предприятий ОПК, и нефтедобывающим сектором, отметил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов. В ряде отраслей промышленности, а также в 17 муниципальных образованиях сохраняется снижение объемов промышленного производства, умеренная динамика сохраняется в строительстве и сельском хозяйстве.

«Одним из факторов, поддерживающих текущую динамику экономики, остается деятельность резидентов особых экономических зон, промышленных парков и территорий опережающего развития. Они формируют порядка четверти промышленного производства республики. Вместе с тем по отдельным площадкам и резидентам фиксируется снижение объемов производства и замедление деловой активности», — добавил Мидхат Шагиахметов.

Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил принять озвученные параметры за основу. «Макроэкономическая ситуация, геополитическая ситуация очень неопределенная. Поэтому цифры, которые мы взяли, исходя из сегодняшней ситуации, я считаю объективными», — подчеркнул он.

В октябре проект закона о бюджете республики планируют внести на рассмотрение Госсовета Татарстана, в декабре — представительных органов муниципалитетов.

Корректировка прогнозного дефицита бюджета при одновременном увеличении доходной части на 40 млрд рублей является естественным этапом бюджетного цикла и отражает качество финансового планирования в Татарстане, сообщил «Ъ Волга-Урал» партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

«Улучшение показателей связано с перевыполнением плана по налогу на прибыль и НДФЛ на фоне роста заработной платы, стабильной работы обрабатывающих и промышленных секторов, а также с поступлением целевых федеральных трансфертов и субсидий, которые были учтены при актуализации прогноза», — отметил эксперт.

Прогнозируемое замедление роста ВРП до 1% в 2027 году, по мнению эксперта, обусловлено эффектом высокой базы, жесткой монетарной политикой ЦБ, а также структурным дефицитом кадров и перестройкой логистических цепочек. При этом закладываемый рост коррелирует с федеральным сценарием Минэкономразвития и отражает переход к качественно ориентированному развитию с акцентом на технологическую модернизацию и импортозамещение.

Влас Северин