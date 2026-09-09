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Восстановить круглосуточное водоснабжение Мамедкалы в Дагестане должны к 1 декабря

В Дагестане круглосуточное водоснабжение поселка Мамедкала планируют до конца года. Об этом сообщил председатель правительства республики Магомед Рамазанов.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На восстановление объекта из резервного фонда правительства РД направили 62 млн рублей. Ход работ осмотрел заместитель министра МЧС России Вячеслав Бутко. Отмечается, что объект долгое время числился незавершенным из-за приостановки программы «Юг России». Сейчас на нем отремонтированы и прочищены две существующие скважины, введена в эксплуатацию одна новая, завершено бурение еще двух скважин и установлен насос.

Работы, по словам властей, ведутся по плану, а срок ввода объекта в эксплуатацию — 1 декабря.

Константин Соловьев

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