ФК «Сочи» проиграл «Динамо-СПб» в Кубке России

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 4-го тура Пути регионов Кубка России в Санкт-Петербурге проиграл местному «Динамо-СПб». Игра завершилась со счетом 0:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

Соперник южан выступает во Второй лиге в Дивизионе «Б». В стартовом отрезке сочинские футболисты больше владели мячом, но конвертировать в голы игровое преимущество им не удалось. На исходе получаса встречи в составе «Сочи» произошла вынужденная замена: Марсело Алвеса на поле сменил Вячеслав Литвинов. Однако почти сразу счет открыли петербуржцы — на 34-й минуте. Защитник «динамовцев» Максим Полковников метров с 30 поразил ворота Даниила Силютина. На перерыв сочинцы ушли, уступая в счете 0:1.

Второй шаг к успеху в этом противостоянии «Динамо-СПб» сделало на 58-й минуте, когда дальним ударом с центра поля мяч в ворота гостей отправил Александр Масалов. В оставшееся время моменты были у ворот обеих команд, но зрители больше не увидели забитых мячей. В итоге — поражение «Сочи» со счетом 0:2. В следующий раунд Кубка России проходит «Динамо-СПб».

В следующем туре в рамках Первой лиги подопечные Игоря Осинькина сыграют 14 сентября на выезде против московского «Велеса».

Евгений Леонтьев