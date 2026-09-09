Жителя Дагестана осудили на 15 лет за подготовку теракта у здания силовых структур

В Дагестане суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в организации террористического сообщества и подготовке теракта (ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 205.4, ч. 4 ст. 222, ч. 1 ст. 208, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1 и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Доказано, что осужденный зимой 2024 года создал террористическое сообщество. Его участники намеревались совершить теракт у здания одного из правоохранительных органов, а также планировали посягательство на жизнь сотрудников. Совместно с сообщниками осужденный приобрел огнестрельное оружие и предпринял попытку изготовления самодельного взрывного устройства. Довести умысел до конца не удалось: фигурант был задержан сотрудниками МВД и ФСБ.

Приговором житель региона осужден на 15 лет: первые три года — в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Дополнительно ему назначено ограничение свободы на 1,5 года и штраф в 600 тыс. руб. Уголовное дело в отношении остальных членов террористического сообщества в настоящее время рассматривается судом.

Константин Соловьев