Изъятое приносит доход экс-владельцам

В марте 2026 года на коллегии Генпрокуратуры глава надзорного ведомства Александр Гуцан назвал имущественные иски прокуроров действенным ответом «корыстолюбию». В апреле на заседании Совета федерации он привел цифры: за 2025 год по искам его подчиненных в доход государства обращены активы, оцениваемые в 2,5 трлн руб. В их числе — 32 стратегических предприятия нефтегазовой отрасли, портовой и транспортной инфраструктуры.

В мае на коллегии Генпрокуратуры господин Гуцан заявил, что в работу Росимущества и Федеральной службы судебных приставов по исполнению судебных постановлений необходимо внести значительные изменения. Он указал на системные просчеты: не налажено эффективное управление активами, их сохранность, реализация и вовлечение в оборот.

Одной из серьезных проблем, по мнению генпрокурора, стало затягивание судебными приставами исполнения решений по искам прокуроров. В результате имущество фактически продолжает приносить доход тем, у кого оно было изъято судом, незаконно используется третьими лицами или приходит в запустение ввиду ненадлежащего содержания.