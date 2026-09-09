Главные новости за 9 сентября. Кавказ

Спасатели нашли тела двух альпинистов во время поисковой операции в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Сейчас поиски приостановлены из-за схода массы снега и льда.

В Ставропольском крае началась уборка подсолнечника. Культура возделывается во всех территориях края. Первыми к работе приступили аграрии Александровского, Буденновского, Ипатовского, Красногвардейского, Петровского, Советского и Труновского округов.

В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело против бывших руководителей подразделения энергоснабжающей компании, которых подозревают в незаконном начислении сотрудникам премий на сумму более 28 млн руб.

На Ставрополье могут ввести ограничения на заправку и покупку питбайков. Сейчас кроссовые мотоциклы не имеют полноценного правового статуса, а штрафы для родителей несоразмерны существующим рискам.

Карачаево-Черкесия стала самым растущим по выручке отельеров регионом России. В республике показатель достиг 4,26 млрд руб., что в 2,6 раза больше в сравнении с предыдущим годом. Эксперты связывают динамику с положительными результатами активно развивающихся горнолыжных курортов Домбай и Архыз.

Участок федеральной трассы Р-217 «Кавказ» в Дагестане протяженностью 10 км расширяют с двух до четырех полос. Работы на отрезке с 879-го по 889-й километр планируется завершить к концу 2026 года.