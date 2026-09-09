Главные новости за 9 сентября. Сочи

Глава Сочи оценил ход восстановительных работ на водозаборе на реке Шахе в Лазаревском районе. Обильные осадки и резкий подъем уровня воды в реке в начале 2026 года создали угрозу для одного из ключевых водозаборных объектов района.

Туапсинский округ подвел итоги летнего туристического сезона 2026 года. За три летних месяца муниципалитет посетили более 1,3 млн человек, а с начала года турпоток превысил 1,5 млн туристов.

В международном аэропорту Сочи 9 сентября были задержаны 78 рейсов. Из них 37 приходились на вылет, еще 41 — на прилет.

Сочинские бананы показали повышенное содержание калия. В испытательной лаборатории Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» завершили исследование сочинских бананов сорта «Кавендиш».

В горном кластере Сочи на высоте 960 м открыли корт для падел-тенниса. Объект стал пятым падел-комплексом, доступным на территории объектов санаторно-курортной отрасли города.