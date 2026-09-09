На Ставрополье могут ввести ограничения на заправку и покупку питбайков

В Ставропольском крае состоялось совещание, посвященное аварийности с участием несовершеннолетних водителей питбайков, квадроциклов, а также автомобильной и мототехники. Участники, в частности, обсудили варианты ограничений, которые могли способствовать снижению количества таких происшествий. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

По словам правоохранителей, питбайк, по средней стоимости 30–35 тыс. руб., сейчас может позволить любой взрослый человек. Таким образом, мощное средство передвижения оказывается в руках подростков. Отдельно отмечено, что питбайки не имеют полноценного правового статуса, а штрафы для родителей несоразмерны существующим рискам. Процедура задержания питбайка сотрудниками полиции предусмотрена, однако родитель вправе забрать транспортное средство в тот же день, предъявив чек, — и вернуть его ребенку.

В сложившейся ситуации правоохранители предлагают признать питбайки транспортными средствами с обязательной регистрацией и присвоением соответствующей водительской категории, обязать при ввозе такой техники на территорию России оформлять паспорт транспортного средства, запретить продажу топлива на АЗС несовершеннолетним водителям и ограничить продажу питбайков исключительно спортивными организациями — поскольку по закону эта техника относится к спортивному инвентарю.

Константин Соловьев