Главные новости за 9 сентября. Новороссийск

Новороссийск в ночь на 9 сентября подвергся массовой атаке беспилотников. По информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 29 человек пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, обломками БПЛА повреждены восемь многоквартирных домов и детский сад в Новороссийске. Экстренные и коммунальные службы продолжают устранять последствия атаки.

Кроме того, в Новороссийске в результате атаки БПЛА был поврежден храм Спиридона Тримифунтского.

На территории Новороссийска зафиксированы три очага возгорания. К тушению привлечены муниципальная пожарная охрана, лесничество и спасательные формирования.

В Новороссийске завершили ремонтно-восстановительные работы на троллейбусной контактной сети на улицах Советов и Магистральная.

В Новороссийске объявили траур по погибшим при атаке БПЛА. В городе отменены все развлекательные мероприятия.

В Большом Утрише после падения обломков БПЛА загорелся лес.

Противник не достиг поставленных целей в ходе массового и продолжительного налета беспилотников на Геленджик в ночь на 9 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Богодистов.