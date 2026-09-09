В России предложили создать непрерывный маршрут сопровождения пациентов после кохлеарной имплантации

Восемь лет назад в Ростовской области впервые провели замену речевого процессора системы кохлеарной имплантации (КИ) за счет ОМС без направления в федеральные центры. Медицинскую услугу оказали в специализированной клинике, затем был сформирован межрегиональный маршрут. Сегодня в Ростов-на-Дону приезжают пациенты со всего юга России, а жители территорий, которым ближе Ставрополь, получают помощь там. В сентябре на плановую замену процессора в Ростове-на-Дону записаны 13 пациентов из соседних областей и 8 местных жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИИ Фото: ИИ

Опыт Юга России стал одной из тем обсуждения 28 августа 2026 года в Москве на круглом столе Всероссийского общества глухих «Кохлеарная имплантация: непрерывный маршрут помощи, образования и социальной реализации». Участие приняли более 100 представителей министерств, фонда ОМС, медучреждений и пациентских сообществ. Дискуссия, в том числе, коснулась перехода от хирургической помощи к системе постоянного сопровождения пациентов после имплантации, включая реабилитацию, социализацию и трудоустройство.

По словам заведующей детским сурдологическим отделением Московского городского сурдологического центра НИКИО имени Л. И. Свержевского Евгении Цыганковой, курсовой медицинской реабилитацией сегодня обеспечены только 10–15% нуждающихся в ней детей. Особенно важна такая помощь пациентам с сопутствующими нарушениями — по разным данным, они составляют от 20% до 40% детей с глухотой. Большинство пациентов с изолированным нарушением слуха могут получать постоянное сопровождение в сурдологических центрах.

«От 60% до 80% пациентов с изолированной глухотой могут получить адекватное сопровождение в сурдологических центрах. Для этого необходимо укрепить их кадрами и актуализировать нормативное обеспечение. Это позволит направлять на курсовую медицинскую реабилитацию прежде всего тех детей, которым она действительно показана»,— пояснила госпожа Цыганкова.

Согласно данным Минздрава РФ (ответ от 19 июня 2026 года), за последние пять лет в федеральных центрах проведено 11,6 тыс. замен речевых процессоров. На долю всех региональных организаций пришлось 1,76 тыс. операций (13,2%). При этом в 70 субъектах РФ слухоречевая реабилитация после КИ в рамках ОМС не оказывается, следует из статистики Федерального фонда ОМС.

Регионы, запустившие собственные программы, выявили потребность, превышающую плановые объемы. В 2024 году в Ростовской области при запланированных 51 пациенте помощь получили 159 человек. В Ставропольском крае план в 15 пациентов перевыполнен более чем вдвое — до 37.

«Приоритетом должна оставаться помощь по месту проживания. Но пока она организована не во всех субъектах, межтерриториальные расчеты дают человеку возможность обратиться не обязательно в Москву, а туда, где для него создан понятный и доступный маршрут»,— отметил главный врач сети сурдологических центров «МастерСлух» Константин Носок.

Вместе с тем региональная модель не предполагает отказа от федерального маршрута. По словам господина Носка, федеральные центры необходимы для сложных клинических ситуаций и территорий, где соответствующая инфраструктура отсутствует. Однако направление пациента в федеральную организацию не должно заменять оценку потребности региона и использование уже имеющихся медицинских ресурсов.

Развитие медицинской части маршрута, однако, не решает проблему полностью. После операции и реабилитации человек переходит между системами здравоохранения, образования, соцзащиты, профподготовки и занятости. Ответственность за соединение этих этапов часто фактически ложится на самого пациента или его семью.

Руководитель Центра реабилитации «Тоша и Ко» Елена Никитина определила место этого разрыва так: «Медицинская организация завершает свой этап, образовательная или социальная система еще не включилась, а родители не всегда понимают, кто отвечает за следующий шаг и куда обращаться. Поэтому семье требуется не очередная общая рекомендация, а понятная дорожная карта».

По итогам круглого стола подготовлена резолюция с предложениями по формированию непрерывного межведомственного маршрута сопровождения детей и взрослых после кохлеарной имплантации и обращение на имя Председателя правительства РФ Михаила Мишустина.