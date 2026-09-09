Банк «Центр-инвест» и Ростовстат представили новый сборник «Индикаторы цифровизации на Дону: 2026»

Ростовстат при поддержке банка «Центр-инвест» подготовил и выпустил новый статистический сборник «Индикаторы цифровизации на Дону: 2026». Издание продолжает серию совместных проектов, направленных на всесторонний анализ цифровой трансформации экономики региона.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы Банка «Центр-инвест» Фото: пресс-службы Банка «Центр-инвест»

Новый сборник содержит комплексный срез цифрового развития Ростовской области за 2020–2025 годы, представленный в виде наглядных таблиц и графиков. В нем описаны показатели за последние годы в сравнении с итогами по Южному федеральному округу и Российской Федерации в целом. Сборник охватывает все аспекты цифровизации: от работы ИТ-сектора и затрат бизнеса до поведения населения (покупки, госуслуги) и проникновения технологий в социальную сферу (образование, культура).

Ростовская область совершила существенный рывок в цифровой трансформации. Ключевыми драйверами стали бурный рост доходов ИТ-сектора, активный переход населения в онлайн (особенно в сфере покупок и госуслуг), а также высокая степень оцифровки социальной сферы, в частности культуры. За анализируемый период выручка сектора информационно-коммуникативных технологий выросла в 2,2 раза, и достигла почти 70 млрд руб., занятость увеличилась на 20% (27 тыс. чел.), а рентабельность составила 15%, что выше средней по области (5,7%).

«Анализ индикаторов цифровизации необходим органам власти, бизнесу и образовательному сообществу для принятия обоснованных решений. Это помогает оценить динамику затрат на цифровую экономику, кадровый потенциал и другие ключевые аспекты цифровизации донского региона», — отмечает научный руководитель банка «Центр-инвест», профессор, д. э. н. Василий Высоков.

Банк «Центр-инвест» выступает активным участником цифрового развития региона. Помимо выпуска сборников, банк разрабатывает цифровые аналитические инструменты, включая ИИ-платформу Дашборд «Развитие региона» для мониторинга и прогнозирования социально-экономических показателей.

Банк разработал для сотрудников, клиентов, студентов, бизнеса и органов власти учебник «ИИ в ЦИ», а также бесплатную платформу для самостоятельного онлайн-обучения ИИ.

Банк «Центр-инвест» выступает партнером федерального проекта «Производительность труда» и совместно с Министерством экономического развития Ростовской области проводит образовательные интенсивы по использованию технологий ИИ для предприятий Дона. Банк бесплатно обучил более 2200 предпринимателей и госслужащих региона.

Электронная версия нового статистического сборника «Индикаторы цифровизации на Дону: 2026» уже доступна для ознакомления и скачивания на официальном сайте Ростовстата.

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