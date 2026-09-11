Для спасения Сабрины Федоровой не хватает 735 420 руб.

Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Игорь Овчинников (Красногорск, Московская обл.): «У Сабрины выраженное недоразвитие нижней челюсти слева на фоне родовой травмы и последующего сращения левого височно-нижнечелюстного сустава. Девочке проведены этапные операции с применением дистракционных аппаратов для формирования новой костной ткани. Для восстановления симметрии лица и функции нижней челюсти необходимо провести эндопротезирование височно-нижнечелюстного сустава. Завершающим этапом лечения станет ортодонтия. Прогноз благоприятный, надеемся, Сабрина войдет во взрослую жизнь без физических и эстетических проблем».

Стоимость операции и ортодонтического лечения 838 420 руб. Жертвователь, пожелавший остаться неназванным, внес 80 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Чувашия» соберут 23 тыс. руб. Не хватает 735 420 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Сабрину Федорову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Сабрины — Ольги Игоревны Федоровой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).