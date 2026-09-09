В Новороссийске пожарные спасали людей из-за последствий атаки БПЛА

В Новороссийске в ночь на 9 сентября пожарные и спасатели проводили эвакуацию людей из горящих зданий после атаки БПЛА. Один пожарный получил осколочное ранение ноги, четыре единицы техники были повреждены, рассказал начальник второго пожарно-спасательного отряда ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Дмитрий Кислицын «Новороссийскому рабочему».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, одной из проблем при тушении пожаров стала плотная парковка во дворах. В некоторых случаях пожарная техника не могла подъехать непосредственно к зданиям. В частности, во двор дома на улице Мурата Ахеджака, где после падения обломков БПЛА начался пожар, техника попасть не смогла. Для спасения человека из квартиры на шестом этаже вместо выдвижной лестницы пожарным пришлось использовать переносную.

Господин Кислицын также отметил помощь жителей города. По его словам, добровольцы участвовали в спасательных работах, помогали пожарным, несмотря на риск получить ожоги или отравиться угарным газом. Иногда сотрудников МЧС приходилось останавливать добровольцев, чтобы они не мешали работе профессиональных расчетов.

Накануне атаки в лесных массивах под Новороссийском произошли несколько пожаров — в районе Сухой Щели, Дюрсо, Лобановой Щели и Малого Утриша. Ночью основная работа пожарно-спасательных подразделений проходила уже непосредственно в городе. По словам Дмитрия Кислицына, в пожарно-спасательном отряде остаются вакансии профессиональных пожарных.

Анна Гречко