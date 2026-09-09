В Новороссийске в результате атаки БПЛА поврежден храм Спиридона Тримифунтского

В Новороссийске минувшей ночью беспилотники ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре и храму Святителя Спиридона Тримифунтского. В результате атаки повреждены кровля и купола центральной части храма, частично — остекление. При этом внутреннее убранство практически не пострадало: иконы уцелели, стены и алтарная часть получили лишь точечные повреждения. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

На прилегающей территории разрушено хозяйственное строение. Прямым попаданием повреждена газовая труба, аварийная служба оперативно устранила порыв.

В ближайшее время планируется демонтировать поврежденный купол, чтобы предотвратить обрушение крыши, и расчистить территорию. В работах помогают прихожане, волонтеры и казаки.

С завтрашнего дня к восстановительным работам приступит подрядная организация. Поврежденные части и витражные окна временно закроют пленкой. Новые стеклопакеты уже заказаны как для храма, так и для пострадавшей школы №15.

«Это покушение на духовные ценности нашего города — непростительное преступление. Только вместе мы способны вернуть храму его прежний вид и укрепить то, что нельзя разрушить — наше единство и веру», — заявил Андрей Кравченко.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске объявили траур по погибшим при ночной атаке беспилотников. Прошедшей ночью город подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще 29 человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Алина Зорина