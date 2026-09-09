Семь округов Ставропольского края приступили к уборке подсолнечника

В Ставропольском крае началась уборка подсолнечника. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Культура возделывается во всех территориях края. Первыми к работе приступили аграрии Александровского, Буденновского, Ипатовского, Красногвардейского, Петровского, Советского и Труновского округов. Там уже убрали 13,7 тыс. га, что составляет 6% от плана, и собрали около 32,7 тыс. т. Общая площадь уборки по краю — более 228 тыс. га.

Урожайность в этом году, по словам главы региона, составляет 23,9 центнера с га, что выше прошлогодних показателей.

«Теперь главное — не снижать темпы и провести уборку в оптимальные сроки. Для этого находимся в контакте с каждым хозяйством края и готовы оперативно решать возникающие проблемы», — написал господин Владимиров.

Константин Соловьев