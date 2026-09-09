В ряде районов Геленджика из-за атаки БПЛА отключили электричество

В Геленджике в результате атаки БПЛА повреждена электроподстанция, из-за чего произошло отключение электроэнергии в микрорайонах Тонкий Мыс и Северный, ряде СНТ, селе Марьина Роща и на отдельных улицах города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Погибших и пострадавших нет. На месте работают оперативные и аварийные службы, ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Глава города призвал жителей не снимать и не публиковать в социальных сетях последствия атаки, места падения БПЛА, работу систем ПВО и действия оперативных служб.

Ранее сообщалось, что в Геленджике днем 9 сентября объявили опасность атаки беспилотников. Жителей призвали сохранять спокойствие и позаботиться о безопасности своей и близких.

Кроме того, ночью соседний Новороссийск подвергся массовой атаке БПЛА. Основная часть ударов по региону пришлась на город. По данным властей Краснодарского края, погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 29 человек получили ранения.

В результате атаки повреждены восемь многоквартирных и частных домовладений, три предприятия и православный храм в Новороссийске. Также пострадали детские сады №10 и №22, школа №15 и поликлиника №2. Поврежден водопровод на улице Магистральной и троллейбусная контактная сеть на улицах Советов и Магистральной.

В городе-герое 9 сентября объявлен траур по погибшим в результате атаки. В городе отменены развлекательные мероприятия, государственные флаги России, Краснодарского края и муниципального образования приспущены.

Анна Гречко