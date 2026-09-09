В Сочи установят 54 датчика мониторинга дорожного движения

В Сочи до конца года установят 54 датчика интеллектуальной системы контроля за движением транспорта. Работы ведутся в рамках интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая объединит городские транспортные линии в единый цифровой контур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сейчас в городе работают 11 светофорных объектов на центральных перекрестках с наиболее интенсивным движением и 65 детекторов мониторинга дорожного движения. Еще 42 датчика на базе модулей машинного зрения уже смонтированы.

В ближайшее время в Сочи установят 14 пунктов мониторинга. В 2027 году планируется установить еще 45 пунктов, модернизировать девять светофорных объектов и пять метеостанций. В первую очередь работы проводят на перекрестках с высоким уровнем аварийности и улицах с максимальной загрузкой.

Заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр сообщил, что город достиг первого уровня зрелости ИТС. До 2028 года поставлена задача перейти на второй уровень. Система должна использовать данные о дорожной ситуации в реальном времени для регулирования светофоров, оптимизации движения общественного транспорта, повышения безопасности перевозок и снижения заторов.

Автоматизированная система управления дорожным движением распознает инциденты и аварийные ситуации, а также позволяет определять причины заторов и участки дорог с недостаточной пропускной способностью.

Модернизация ИТС в России началась в 2020 году. С 2025 года работы реализуются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За пять лет число городов — участников программы выросло с 28 в 22 регионах до 65 в 57 регионах. В 2025 году на развитие ИТС в регионах из федерального бюджета выделили 2,7 млрд руб.

Мария Удовик