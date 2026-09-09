Глава Сочи проконтролировал восстановление водозабора на реке Шахе

Глава Сочи Андрей Прошунин оценил ход восстановительных работ на водозаборе на реке Шахе в Лазаревском районе. Обильные осадки и резкий подъем уровня воды в реке в начале 2026 года создали угрозу для одного из ключевых водозаборных объектов района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В результате подъема воды был разрушен значительный участок водозаборного поля, повреждено ограждение, а сборный трубопровод оказался в русле реки. Возник риск вывода из эксплуатации нескольких скважин и ограничения водоснабжения для более чем 18 тыс. жителей Дагомыса, Мамайки и других микрорайонов Сочи.

По словам Андрея Прошунина, специалистам удалось предотвратить вывод из строя нескольких скважин и сохранить водоснабжение жителей. Параллельно на объекте продолжаются восстановительные работы и мероприятия по берегоукреплению. Глава города поручил держать водозабор на особом контроле.

Специалисты МУП «Водоканал» вывели из эксплуатации аварийный участок трубопровода и одну скважину. В настоящее время восстановительные мероприятия и берегоукрепление продолжаются.

Одновременно специалисты восстанавливают коллектор диаметром 500 мм. Его планируют вернуть в проектное положение. Работы на водозаборе проводят в рамках восстановления сети после повреждений, возникших из-за подъема воды в реке Шахе.

Объект обеспечивает водоснабжение части территории Сочи, в том числе Дагомыса, Мамайки и других микрорайонов, где проживает более 18 тыс. человек. В связи с этим глава города поручил продолжать контроль за ходом восстановительных работ и состоянием водозабора.

Мария Удовик