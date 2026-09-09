Экс-работник детдома в Ессентуках обвиняется в насилии над четырьмя воспитанницами

В Ессентуках бывший сотрудник детского дома обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении четырёх малолетних девочек — дело передано в суд. Об этом сообщает СУ СК России по Ставропольскому краю.

Следственный отдел по городу Ессентуки СУ СК России по Ставропольскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего работника местного детского дома. Ему предъявлено обвинение в совершении четырёх преступлений по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера.

В период с 2012 по 2016 год обвиняемый совершал преступления против половой неприкосновенности четырёх малолетних воспитанниц. Он просил пострадавших молчать о произошедшем, из-за чего преступления долгое время оставались нераскрытыми.

Уголовное дело было возбуждено незамедлительно по указанию руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю. После сбора достаточной доказательственной базы материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Тат Гаспарян