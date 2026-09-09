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Суд взыскал 478 млн рублей с экс-руководителя ООО «Арго»

Минприроды Ставрополья отсудило 478 млн рублей у бывшего владельца «Арго»

Арбитражный суд Ставропольского края взыскал с Константина Богатикова 478 051 399,87 рубля в пользу регионального Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Арго». Резолютивная часть решения суда опубликовано в картотеке дела.

Помимо этого, суд обязал его уплатить в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 200 000 рублей.

Исполнительный лист на взыскание основного долга будет выдан после вступления решения в законную силу, а исполнительный лист на взыскание госпошлины направят в налоговый орган по истечении десяти дней с этого момента.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Арго+» зарегистрировано в 2025 году в г. Ессентуки Ставропольского края. Уставный капитал общества составляет 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель — Константин Богатиков. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.

Решение может быть обжаловано в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение одного месяца со дня принятия, а в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа — в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу при условии предварительного рассмотрения апелляционной инстанцией.

Ранее Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил иск Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Арго». Надзорное ведомство требовало взыскать с предприятия рекордную для региона сумму — 1,18 млрд рублей. Эти средства должны компенсировать вред, причиненный почвам как объекту охраны окружающей среды. Поводом для разбирательства стало несанкционированное размещение отходов животноводства на земельном участке площадью 81,5 гектара в Предгорном районе. Участок расположен в 1110 метрах к северо-востоку от пересечения дороги станица Боргустанская — Ессентуки с трассой на полигон ТБО. По данным истца, земли сельскохозяйственного назначения были превращены в нелегальную свалку. При этом кадастровая стоимость самого участка составляет всего 6,8 млн рублей, что подчеркивает масштаб нанесенного экологического ущерба по сравнению со стоимостью недвижимости.

Тат Гаспарян

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