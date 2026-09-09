Кравченко: троллейбусное сообщение в Новороссийске возобновлено в полном объеме

В Новороссийске завершили ремонтно-восстановительные работы на троллейбусной контактной сети на улицах Советов и Магистральная. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своих социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Движение городского электротранспорта по всем маршрутным направлениям возобновлено в полном объеме»,— написал господин Кравченко.

Ремонт потребовался после атаки БПЛА в ночь с 8 на 9 сентября. По предварительным оценкам, в результате удара повреждения получили восемь многоквартирных и частных домовладений, три предприятия, православный храм и объекты социальной сферы.

В городе развернут оперативный штаб, координирующий работу всех служб. Специалисты обследуют территории на предмет фрагментов БПЛА, проводятся подомовые обходы. В администрациях внутригородских районов организованы оперативные штабы, профильные комиссии оценивают последствия произошедшего и осматривают жилые помещения.

В Анапе обломки БПЛА повредили три частных дома и детский сад. В Большом Утрише после падения фрагментов беспилотников загорелся лес. Пострадавших не было. В Крымском и Темрюкском районах продолжается ликвидация последствий атаки.

Всего за ночь российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 596 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, атака продолжалась с 20:00 8 сентября до 08:00 9 сентября.

Анна Гречко