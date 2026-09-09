В Дагестане вынесли приговор за публичные призывы к экстремизму

Бабаюртовским районным судом Дагестана вынесен приговор местному жителю, обвиняемому по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете). Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что в декабре 2024 года осужденный разместил в мессенджере видео с призывами к экстремизму. Приговором суда мужчине назначен один год лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года. Кроме того, ему на два года запрещено размещать комментарии и другие материалы в интернете и мессенджерах.

Используемый при совершении преступления мобильный телефон конфисковали в доход государства.

Константин Соловьев