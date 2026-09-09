Карачаево-Черкесия стала самым растущим регионом по выручке отельеров

Карачаево-Черкесия стала самым растущим по выручке отельеров регионом России. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова / Коммерсантъ Фото: Мария Старикова / Коммерсантъ

В республике показатель достиг 4,26 млрд руб., что в 2,6 раза больше в сравнении с предыдущим годом. Эксперты связывают динамику с положительными результатами активно развивающихся горнолыжных курортов Домбай и Архыз. В туроператоре «Алеан» выделяют их среди наиболее растущих внутренних направлений по итогам летнего сезона, говоря об увеличении количества бронирований на 12% за год.

В то же время, по данным специалистов, интерес к активному туризму в России в 2026 году упал на 15–20%. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По его словам, заметное снижение зафиксировано в Дагестане, на Камчатке и в Адыгее. Эксперт связывает произошедшее в том числе со сложными погодными условиями: регионы столкнулись с обильными осадками и наводнениями. В Дагестане весной паводки стали причиной введения федерального режима ЧС, а на Камчатке в августе 149 туристов оказались заблокированы у вулкана Толбачик из-за разлива реки Студеной.

Спрос на направления активного отдыха просел на фоне общего охлаждения рынка внутреннего туризма. По оценке турбизнеса, число поездок в летнем сезоне могло сократиться на 5–6%. Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский оценил снижение количества бронирований в летнем сезоне и сентябре в 6,3% в годовом выражении.

Среди регионов с наибольшим ростом доходов от туризма выделяется Карачаево-Черкесия — 4,26 млрд руб. (+164,4% год к году). Следом идут Тыва с 0,45 млрд руб. (+112,6%), Калужская область — 5,3 млрд руб. (+88,7%), Республика Алтай — 10,65 млрд руб. (+86,7%), Амурская область — 2,59 млрд руб. (+85,3%). В список также вошли Смоленская область — 2,25 млрд руб. (+66,4%), Санкт-Петербург — 85,25 млрд руб. (+64,9%), Якутия — 1,51 млрд руб. (+63,97%), Забайкальский край — 1,75 млрд руб. (+55,3%) и Ростовская область — 7,51 млрд руб. (+50,6%).