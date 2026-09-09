Три очага возгорания тушат в Новороссийске

На территории Новороссийска зафиксированы три очага возгорания. К тушению привлечены муниципальная пожарная охрана, лесничество и спасательные формирования. Работу служб координирует оперативный штаб, сообщил в своих социальных сетях глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Восточном районе возгорание на территории карьера локализовали на площади 1 га. Сейчас специалисты тушат оставшиеся очаги горения лесной подстилки и проливают наиболее опасные участки. Угрозы распространения огня нет.

На горе Колдун площадь пожара составляет 1,2 га. Спасатели, пожарные и волонтеры работают круглосуточно. Для доставки воды в труднодоступные места задействованы мотоциклы и квадроциклы, к тушению привлекали вертолет. Ночью организуют дежурство.

В районе хутора Дюрсо пожар локализован на площади 2,5 га. Основные силы направлены на тушение тлеющей лесной подстилки и проливку территории. По словам Андрея Кравченко, ситуация находится под контролем. Службы принимают меры для полной ликвидации возгораний.

Новороссийск в ночь на 9 сентября подвергся массовой атаке беспилотников. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 29 человек пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Обломками БПЛА повреждены три частных и пять многоквартирных домов, православный храм и детский сад. Экстренные и коммунальные службы продолжают устранять последствия атаки.

В Анапе обломки БПЛА повредили три частных дома и детский сад. В Большом Утрише после падения фрагментов беспилотников загорелся лес. Пострадавших не было. В Крымском и Темрюкском районах продолжается ликвидация последствий атаки.

Всего за ночь российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 596 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, атака продолжалась с 20:00 8 сентября до 08:00 9 сентября.

Анна Гречко