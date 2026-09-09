В Дагестане участок трассы «Кавказ» расширят до четырех полос

Участок федеральной трассы Р-217 «Кавказ» в Дагестане протяженностью 10 км расширяют с двух до четырех полос. Работы на отрезке с 879-го по 889-й километр планируется завершить к концу 2026 года, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Кавказ».

После реконструкции на дороге появится разделительная полоса с барьерным ограждением. Сейчас этим участком ежедневно пользуются более 40 тыс. автомобилей, поэтому увеличение числа полос должно повысить его пропускную способность, прежде всего для транзитного транспорта.

На объекте задействованы 86 специалистов и 35 единиц дорожной техники — асфальтоукладчики, самосвалы, тягачи, катки и экскаваторы. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По данным «Росавтодора», ввод реконструированного участка в эксплуатацию намечен на конец 2026 года. При этом в сообщении ФКУ Упрдор «Кавказ» срок обозначен как 2027 год.

Р-217 «Кавказ» проходит от станицы Павловской в Краснодарском крае до села Яраг-Казмаляр в Дагестане, на границе с Азербайджаном. Ее протяженность составляет около 1,1 тыс. км; трасса проходит по Краснодарскому и Ставропольскому краям и регионам Северного Кавказа.

Валерий Климов