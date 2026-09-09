На Ставрополье пассажир автомобиля погиб после столкновения с лошадью

31-летний житель Изобильненского округа погиб в результате ДТП с легковым автомобилем и лошадью. Авария произошла вечером 8 сентября на 13-м километре дороги Рыздвяный—Казинка, сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.

По предварительным данным, 33-летний водитель Lada Priora двигался по дороге, когда на проезжей части оказалась лошадь. Автомобиль столкнулся с животным.

Пассажир машины получил тяжелые травмы и умер до приезда скорой помощи. Водителя и еще одного пассажира госпитализировали.

Госавтоинспекция проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.

Валерий Климов