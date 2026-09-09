Бастрыкин потребовал доклад по делу об исчезновении несовершеннолетней на Ставрополье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней в Ессентуках. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Ставрополью.

Девушка пропала в июне этого года, когда находилась с друзьями на берегу реки Подкумок. Во время купания ее унесло течением. Несмотря на организованные поиски, установить ее местонахождение и выяснить, что с ней произошло, до сих пор не удалось.

Уголовное дело расследуется в СУ СК России по Ставропольскому краю. По поручению господина Бастрыкина руководитель краевого управления Александр Перепелицын должен представить информацию о проведенных следственных действиях, установленных обстоятельствах исчезновения и мерах, принимаемых для поиска девушки.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Валерий Климов