В Пятигорске восемь женщин будут судить за мошенничество на 4,4 млн рублей

В Пятигорске перед судом предстанут восемь женщин, обвиняемых в незаконном использовании средств материнского капитала. По версии следствия, ущерб федеральному бюджету от их действий превысил 4,4 млн руб., сообщила прокуратура города.

Следствие считает, что с сентября 2023 года по июнь 2024 года обвиняемые находили женщин, владевших сертификатами на материнский капитал, и помогали оформлять целевые займы в кредитно-потребительских кооперативах на строительство жилья в Ставропольском крае.

Полученные таким способом средства, как утверждают правоохранители, направлялись на фиктивные сделки с земельными участками. Участки приобретали по заниженной стоимости, после чего займы погашали средствами материнского капитала.

Чтобы оформить использование господдержки в соответствии с установленной процедурой, участницы схемы получали разрешения на строительство домов. При этом фактически возводить жилье они не собирались.

Женщинам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ — мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Дело направлено в Пятигорский городской суд для рассмотрения по существу.

Валерий Климов