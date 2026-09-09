В Дагестане предъявили обвинение фигуранту дела об убийстве двух женщин

Обвинение в убийстве двух женщин и незаконном обороте оружия предъявили жителю Дагестана, задержанному после стрельбы в кафе Хасавюрта. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Республике Дагестан.

По версии следствия, вечером 8 сентября мужчина на почве личных неприязненных отношений открыл огонь по двум женщинам в одном из кафе города. Одна из них умерла на месте, вторая была доставлена в больницу, однако врачам не удалось ее спасти.

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, которое, по данным следствия, использовалось при совершении преступления. В отношении мужчины также расследуется дело о незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотив преступления. В ближайшее время СК намерен обратиться в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу.

Ранее МВД по Дагестану сообщало, что погибшими стали 45-летняя бывшая жена задержанного и ее 23-летняя дочь, работавшая в том же кафе.

Валерий Климов