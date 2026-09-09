В Новороссийске после атаки БПЛА продолжают лечение 17 человек

В Новороссийской городской больнице продолжают лечение 17 человек, пострадавших в результате ночной атаки БПЛА. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил в своем Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Ранее стало известно, что в результате атаки погибли четыре человека, включая ребенка. Мэр Новороссийска выразил соболезнования родным и близким погибших и заявил, что семьям будет оказана необходимая помощь.

По данным на утро 9 сентября, повреждены восемь многоквартирных и частных домовладений, три предприятия и православный храм. Повреждения стеклопакетов зафиксированы в детских садах №10 и №22, сегодня дети остаются дома. Повторно пострадала школа №15, где после предыдущей атаки продолжались восстановительные работы.

Серьезный ущерб причинен зданию поликлиники № 2: прием пациентов там временно приостановлен. Медицинская помощь оказывается в детском поликлиническом отделении и дневном стационаре по адресу: улица Первомайская, 11.

Для ликвидации последствий развернут оперативный штаб. Специалисты обследуют территории на наличие фрагментов БПЛА, проводятся подомовые обходы. По каждому поврежденному адресу составляются акты оценки ущерба для последующих региональных и муниципальных выплат.

Также в результате атаки поврежден водопровод на улице Магистральной. Специалисты «Водоканала» проводят восстановительные работы. На улицах Советов и Магистральной повреждена троллейбусная контактная сеть, движение на этих участках затруднено. Продолжается ликвидация пожаров в лесных массивах. К работам по уборке города планируется привлечь дополнительную технику предприятий и волонтеров.

Всего за ночь российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 596 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, атака продолжалась с 20:00 8 сентября до 08:00 9 сентября.

Анна Гречко