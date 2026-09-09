ИП обвиняют в гибели рабочего на стройке в Минеральных Водах

В Минеральных Водах в суд передано дело предпринимателя, обвиняемого в гибели 26-летнего работника, который упал в шахту лифта из-за отсутствия инструктажа по технике безопасности и средств защиты.

Следственный отдел по городу Минеральные Воды СУ СК России по Ставропольскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении местного индивидуального предпринимателя. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда.

29 ноября 2025 года 26-летний сотрудник выполнял работы на крыше многоквартирного дома и упал в шахту лифта. От полученных травм он скончался в больнице.

По версии следствия, предприниматель допустил работника к выполнению обязанностей без проведения необходимых инструктажей по технике безопасности и не снабдил его средствами защиты.

Собранная доказательственная база признана достаточной: дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тат Гаспарян