Объем продаж алкоголя в Удмуртии вырос почти на 1% в первом полугодии

16,1 млрд руб. потратили жители Удмуртии на алкоголь в январе—июне. В сопоставимых ценах это на 0,9% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По данным Росалкогольтабакконтроля, за указанный период в республике реализовали 42 млн л пивных напитков, 11 млн л — другой алкогольной продукции.

Удельный вес продажи алкоголя среди всех пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составил 11,7%. Годом ранее этот показатель достигал 12,2%.

Напомним, к середине августа в Удмуртии насчитывалось 14,5 тыс. человек, страдающих от алкогольной зависимости. Это на 3,7% больше, чем годом ранее.