В аэропорту Сочи задерживаются почти 80 рейсов

В международном аэропорту Сочи задерживаются 78 рейсов. Из них 37 приходятся на вылет, еще 41 — на прилет. Данные опубликованы на онлайн-табло аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Более чем на пять часов задерживаются 25 рейсов. Среди них 13 рейсов на вылет. Самолеты должны отправиться из Сочи в Новосибирск, Тюмень, Омск, Оренбург, Тбилиси, Москву, Сыктывкар, Самару, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Уфу. В направлении Уфы задерживаются два рейса.

Еще 12 рейсов задерживаются на прилет в Сочи. Самолеты ожидаются из Екатеринбурга, Тюмени, Оренбурга, Новосибирска, Омска, Тбилиси, Казани, Самары, Сыктывкара, Нижнего Новгорода и Уфы. Из Уфы в аэропорт Сочи задерживаются два рейса.

Всего в аэропорту Сочи задержано 78 рейсов: 37 на вылет и 41 на прилет. При этом 25 рейсов задерживаются более чем на пять часов.

Ранее Росавиация неоднократно вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Сочи и других российских аэропортах. Последний раз ограничения в аэропорту Сочи действовали с 01:59 до 08:02 мск. Меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов также вводили в аэропортах Краснодара и Геленджика. Введение таких мер влияло на выполнение рейсов и приводило к их задержкам.

«Ъ-Сочи» писал, что днем ранее в международном аэропорту Сочи задерживался 41 рейс на прилет и вылет. По данным онлайн-табло воздушной гавани, время ожидания составляло от менее часа до 21 часа.

Мария Удовик