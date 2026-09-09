Захарова приехала в Коми, чтобы рассказать международной аудитории о возможностях региона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела в Сыктывкаре выездной брифинг ведомства. По ее словам, одной из целей визита стало желание рассказать международной аудитории о возможностях Республики Коми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова провела выездной брифинг МИД в Сыктывкаре

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Мария Захарова провела выездной брифинг МИД в Сыктывкаре

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Мне очень захотелось показать через наш брифинг мировой и международной аудитории, какие здесь есть возможности. Потому что местные жители о них очень хорошо знают, в нашей стране тоже неплохо знают, а хочется, чтобы узнала мировая общественность»,— сказала госпожа Захарова.

Дипломат отметила, что проведение выездных брифингов связано в том числе с объявленным президентом РФ Годом единства народов России. По ее словам, МИД решил расширить географию таких мероприятий.

«Выездные брифинги проводим регулярно, но уж очень хотелось действительно посетить как можно больше регионов»,— пояснила Захарова.

По словам представителя МИД, ее неоднократно приглашали в Коми, однако ранее визит не удавалось согласовать с рабочим графиком. Договориться о поездке помогла депутат Госдумы Мария Бутина.

В 2026 году Захарова уже проводила выездные брифинги в Ижевске, Санкт-Петербурге, Ржеве и Владивостоке. Они состоялись 24 апреля, 4 июня, 27 июля и 1 сентября соответственно.

Матвей Николаев