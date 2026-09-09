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Аэропорты Сургута и Ханты-Мансийска временно закрыли

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) ввели временный запрет на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации. Ограничения действуют в аэропортах Сургута и Ханты-Мансийска.

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Ранее в Югре был введен режим беспилотной опасности. Позднее в регионе объявили режим «Угроза атаки беспилотника» — жителей просят по возможности не выходить на улицу, не подходить к окнам и не покидать безопасное место до отбоя этого режима.

Ирина Пичурина

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