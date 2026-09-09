На Кубани расследуют дело о теракте после ночной атаки БПЛА

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки беспилотников на гражданские объекты и жилой сектор Краснодарского края. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, в ночь на 9 сентября вооруженные формирования Украины нанесли удары беспилотниками по гражданским объектам и жилым домам региона. В Новороссийске в результате атаки погибли и пострадали мирные жители, точное число пострадавших устанавливается.

Повреждения зафиксированы в частных и многоквартирных домах, а также в зданиях православного храма и детского сада.

Главное следственное управление СК проводит мероприятия по сбору доказательств и устанавливает лиц, причастных к атаке. Уголовное дело возбуждено по ст. 205 УК РФ.

Вячеслав Рыжков