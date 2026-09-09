Двойное убийство женщин в Дагестане произошло из-за развода

Подозреваемого в убийстве двух женщин в Хасавюрте задержали сотрудники полиции. Как сообщили в МВД по Дагестану, погибшими оказались бывшая жена мужчины и ее 23-летняя дочь.

По данным правоохранителей, вечером 8 сентября мужчина устроил ссору в кафе на улице Бамовской, где находились 45-летняя бывшая супруга и ее дочь, работавшая в заведении. Во время конфликта он выстрелил в обеих женщин из огнестрельного оружия.

Обе потерпевшие получили ранения и были госпитализированы, однако впоследствии скончались.

46-летнего жителя Хасавюрта задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Пистолет изъят. Собранные полицией материалы переданы в следственное управление СК по Дагестану, которое расследует уголовное дело об убийстве двух лиц.

Точный мотив конфликта и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительной информации, ссора в кафе произошла из-за того, что бывшие супруги не могли договориться о порядке общения с несовершеннолетними детьми.

Валерий Климов